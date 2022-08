Cukaricki vc FC Twente | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilaffronta l’FCnell’andata del terzo turno di qualificazione della Europa Conference League giovedì 4 agosto. Ilha estromesso il Racing FC di Lussemburgo per raggiungere questa fase, mentre l’FCsi è qualificato per questo turno direttamente dopo aver concluso la scorsa stagione al quarto posto nella Eredivisie. Il calcio di inizio divc FCè previsto alle 20 Anteprima della partitavc FC: a che punto sono le due squadre?Il, squadra serba con sede a Belgrado, ha sconfitto il Racing per 8-1 per raggiungere il terzo turno di qualificazione per la seconda stagione consecutiva. L’allenatore Dusan Kerkez, alla sua prima ...