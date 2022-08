Uomini e Donne, crisi tra Roberta e Samuele? Il dettaglio non sfugge e lei spiazza tutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani continuano a far parlare di loro. L’ex tronista ha difatti deciso di rispondere alla curiosità dei suoi follower sul proprio profilo Instagram, spiazzando con la sua confessione riguardo al suo fidanzato. Ecco cosa è successo. L’ultima edizione di Uomini e Donne ha assistito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo mesi dalla loro uscita daGiusti eCarniani continuano a far parlare di loro. L’ex tronista ha difatti deciso di rispondere alla curiosità dei suoi follower sul proprio profilo Instagram,ndo con la sua confessione riguardo al suo fidanzato. Ecco cosa è successo. L’ultima edizione diha assistito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - Giorgio00421018 : @Mari5859Mari Mari... questo capita anche a noi uomini...abbassi le difese e ci sono donne pronte a rovinarti... - anto_galli4 : RT @BarillariDav: Miliardi miliardi e miliardi di euro spesi in armi. Spesi per uccidere e mutilare uomini, donne e bambini. Tutti questi s… -