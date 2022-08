Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 19:10 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ferrighi nuovamente gli asterin apertura servizi la prof critica la visita a Taiwan di Nancy Pelosi a tuo avviso un tentativo di Washington di Rita della Cina non posso dire quale sia stata la loro motivazione ma non ci sono dubbi sul fatto che rispecchia la stessa politica di cui parliamo rispetto alla situazione Ucraina ha detto il ministro degli Esteri Russo inviti Damian Ma secondo dichiarazioni riportate dall’agenzia tassa si tratta del desiderio di dimostrare a tutti la loro impunita e legalità faccio quello che voglio e più o meno così ha concluso la avrò ieri il portavoce del Cremlino perché aveva bollato la visita della Pelosi a Taiwan come una provocazione confermando la solidarietà di Mosca a Pechino e insistente sull’approccio del gigante ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ferrighi nuovamente gli asterin apertura servizi la prof critica la visita a Taiwan di Nancy Pelosi a tuo avviso un tentativo di Washington di Rita della Cina non posso dire quale sia stata la loro motivazione ma non ci sono dubbi sul fatto che rispecchia la stessa politica di cui parliamo rispetto alla situazione Ucraina ha detto il ministro degli Esteri Russo inviti Damian Ma secondo dichiarazioni riportate dall’agenzia tassa si tratta del desiderio di dimostrare a tutti la loro impunita e legalità faccio quello che voglio e più o meno così ha concluso la avrò ieri il portavoce del Cremlino perché aveva bollato la visita della Pelosi a Taiwan come una provocazione confermando la solidarietà di Mosca a Pechino e insistente sull’approccio del gigante ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - VesuvioLive : Cuore napoletano, riconsegnati 750 euro ai turisti francesi: li avevano persi in pizzeria - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Evi (Verdi): “Accordo Pd-Calenda irricevibile ci esclude” - #Ultime #Notizie… - PianetaMilan : #Milan, allenamento in gruppo per #DeKetelaere: la prima giornata a Milanello #ACMilan #SempreMilan -