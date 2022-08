Traffico Roma del 03-08-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sempre prudenza lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare dove per un precedente incidente con veicolo in fiamme sono possibili code tra Cassia bis Trionfale lo svincolo per La Cassia della carreggiata interna Inoltre chiuso al Traffico a causa di un incendio al di fuori della sede stradale e per chi successivamente deve proseguire in direzione del centro città ancora sul Gra è in carreggiata interna segnaliamo Inoltre un incidente e possibili rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatina Traffico regolare sull’altra turbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est in città su via Salaria non si escludono ulteriori disagi al Traffico nei prossimi ta dei lavori tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est verso il centro città ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sempre prudenza lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare dove per un precedente incidente con veicolo in fiamme sono possibili code tra Cassia bis Trionfale lo svincolo per La Cassia della carreggiata interna Inoltre chiuso ala causa di un incendio al di fuori della sede stradale e per chi successivamente deve proseguire in direzione del centro città ancora sul Gra è in carreggiata interna segnaliamo Inoltre un incidente e possibili rallentamenti tra Tuscolana e Ardeatinaregolare sull’altra turbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est in città su via Salaria non si escludono ulteriori disagi alnei prossimi ta dei lavori tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est verso il centro città ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico- Raccordo Anulare ?????? Traffico intenso tra Cristoforo Colombo e Appia > carreggiata esterna ??… - LuceverdeRoma : [AGG]???? #Treni - Linea Roma-Pisa ?Traffico ancora sospeso per #incendio tra Bolgheri e Cecina ?????In corso interve… - VAIstradeanas : 15:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Roma-Pisa ?Traffico sospeso per segnalazione #incendio nei pressi della linea tra Bolgheri e Ce… - LuceverdeRoma : ???? #Treni - Linea Roma-Pescara ?Traffico sospeso per segnalazione #incendio nei pressi della linea tra Bolgheri e… -

Incendio e fumo sul raccordo anulare: chiuso svincolo via Cassia Svincolo del Grande raccordo anulare chiuso causa incendio. Come accaduto in mattinata sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 3 agosto - un rogo a ridosso della s ... Roma, albero cade e travolge un'auto. Traffico in tilt Un grosso albero è caduto a piazzale Belle Arti a Roma. Nella caduta, il tronco, ha travolto un'auto in quel momento ferma all'incrocio, per fortuna il conducente a parte il grande spavento non è rima ...