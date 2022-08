(Di mercoledì 3 agosto 2022) I condizionatori sono ormai un accessorio che si deve avere ovunque. Le case diventano sempre più infuocate a causa di una grande quantità di asfalto e cemento che è presente nelle città. Purtroppo il riscaldamento climatico ci porta ad avere nuove problematiche e quindi ci si deve abituare a sbalzi di temperatura, ma, allo stesso tempo, perfino a dei cambiamenti che fanno schizzare il calore ad oltre 40°. In estate la vita diventa sempre più difficile e, allo stesso tempo, ci ritroviamo ad avere nuovi problemi di salute. Le persone anziane e coloro che hanno delle patologie o malattie cardiache e della pressione, tendono a soffrire del caldo. Il problema è che si rischia di arrivare perfino ad avere dei collassi cardiaci oltre a tutti i malesseri che ne conseguono. Dunque alla fine non ci resta che difenderci, ma come? I ventilatori non sono assolutamente utili a questo scopo di ...

Il Corriere della Città

Quindi proprio per questo motivo l'incentivo aiuta a sostenere le spese di un nuovoo ladel vecchio. Vediamo nello specifico come funziona. Bonus trasporti 2022/ L'...Per acquisto odi un nuovoa pompa di calore. Detrazione del 50% o del 65% sulla spesa. Il credito è utilizzabile in diminuzione delle tasse da pagare. In alternativa è ... Sostituzione condizionatore Ecco il bonus condizionatori 2022 per agevolare tutti gli italiani che vogliono acquistare un nuovo climatizzatore o sostuire il vecchio. I dettagli ...Il caldo afoso non accenna a diminuire e, con i costi delle forniture energetiche in aumento, accendere l’aria condizionata inizia a diventare un lusso. Se hai caldo ma hai anche paura del salasso in ...