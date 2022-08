Sao Paulo vs Ceara: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo che entrambe le squadre hanno raggiunto i quarti di finale in grande stile il mese scorso, un incontro tutto brasiliano tra San Paolo e Ceara deciderà uno dei posti nelle final four della Copa Sudamericana. In vista dell’andata di mercoledì al Morumbi, i padroni di casa hanno vinto solo una delle sette partite da quando hanno sconfitto l’Universidad Catolica, mentre i visitatori di Fortaleza arrivano da una serie di sconfitte consecutive. Il calcio di inizio di Sao Paulo vs Ceara è previsto alle 00:15 ora italiana di domani giovedi 4 agosto Anteprima della partita Sao Paulo vs Ceara: a che punto sono le due squadre? Sao Paulo Dopo aver visto terminare domenica un’imbattibilità di sei partite in campionato, il San Paolo si prepara ad affrontare una delle partite più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo che entrambe le squadre hanno raggiunto i quarti di finale in grande stile il mese scorso, un incontro tutto brasiliano tra San Paolo edeciderà uno dei posti nelle final four della Copa Sudamericana. In vista dell’andata di mercoledì al Morumbi, i padroni di casa hanno vinto solo una delle sette partite da quando hanno sconfitto l’Universidad Catolica, mentre i visitatori di Fortaleza arrivano da una serie di sconfitte consecutive. Il calcio di inizio di Saovsè previsto alle 00:15 ora italiana di domani giovedi 4 agosto Anteprima della partita Saovs: a che punto sono le due squadre? SaoDopo aver visto terminare domenica un’imbattibilità di sei partite in campionato, il San Paolo si prepara ad affrontare una delle partite più ...

