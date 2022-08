Lightyear: una scena tagliata svela le origini della frase "Verso l'infinito e oltre" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una scena tagliata dal film Pixar intitolato Lightyear venivano spiegate le origini della famosa frase "Verso l'infinito e oltre" Una scena tagliata del film Lightyear svela l'origine della frase Verso l'infinito e oltre. Il video, condiviso online, è l'introduzione originale del personaggio di Izzy Hawthorne, sequenza poi tagliata perché non si adattava al ritmo del film. La scena di Lightyear - La vera storia di Buzz, di cui sono stati realizzati sogli storyboard, ha comunque i dialoghi con le voci delle star, tra cui Chris Evans. Nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) Unadal film Pixar intitolatovenivano spiegate lefamosal'" Unadel filml'originel'. Il video, condiviso online, è l'introduzione originale del personaggio di Izzy Hawthorne, sequenza poiperché non si adattava al ritmo del film. Ladi- La vera storia di Buzz, di cui sono stati realizzati sogli storyboard, ha comunque i dialoghi con le voci delle star, tra cui Chris Evans. Nel ...

aleterla : #Lightyear è un film carino, ma onestamente io lo trovo dimenticabile. Attira i fan di Toy Story senza avere nulla… - paumatteo00 : Oggi ho visto #Lightyear su #DisneyPlus! Come sempre #Pixar è una garanzia, bellissimo! Verso l’infinito, ED OLTRE! ?????????? - DannyMynard60 : @BelloGiovanni Non è necessario essere dei comici per suscitare l'altrui ilarità. Nè può farmi una colpa se trovo l… - LeoDende83 : Nel film Disney Lightyear - la vera storia di Buzz, la capitano si fidanza con una tipa... è quel cojone di… - cinemaecritica : Alcarràs: L’Ultimo Raccolto Una Storia Con Fascino e Senza Filtri Leggi Tutto su… -