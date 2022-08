La Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0 - 0 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

sportli26181512 : La #Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0-0: La #Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0-… - Gazzetta_it : La Fiorentina domina ma non segna: col Qatar finisce 0-0 -