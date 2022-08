Il dolore della mamma di Alessia e Giulia: “Non me lo spiego, erano due ragazze responsabili” (Di mercoledì 3 agosto 2022) La storia di Giulia e Alessia, le due ragazzine travolte e uccise da un treno alla stazione di Riccione, è sconvolgente. Forse poco ci siamo anche soffermati su quello che realmente, una di loro, stava vivendo in quel momento, sul perchè di quella attesa sui binari. Ma nel momento del lutto, critiche, supposizioni e illazioni, devono scomparire. Resta infatti solo il dolore, quello di una famiglia che ha perso due ragazze giovanissime in 12 secondi. “Io non volevo che andassero in discoteca sabato sera. Ma loro hanno insistito, insistito… Mi hanno preso per sfinimento. E alla fine ho ceduto, ho detto sì…” sono le parole che Vittorio Pisanu, il papà di Giulia e Alessia, le due sorelle di 16 e 14 anni travolte e uccise domenica mattina da un Frecciarossa sul binario 1 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) La storia di, le due ragazzine travolte e uccise da un treno alla stazione di Riccione, è sconvolgente. Forse poco ci siamo anche soffermati su quello che realmente, una di loro, stava vivendo in quel momento, sul perchè di quella attesa sui binari. Ma nel momento del lutto, critiche, supposizioni e illazioni, devono scomparire. Resta infatti solo il, quello di una famiglia che ha perso duegiovanissime in 12 secondi. “Io non volevo che andassero in discoteca sabato sera. Ma loro hanno insistito, insistito… Mi hanno preso per sfinimento. E alla fine ho ceduto, ho detto sì…” sono le parole che Vittorio Pisanu, il papà di, le due sorelle di 16 e 14 anni travolte e uccise domenica mattina da un Frecciarossa sul binario 1 ...

