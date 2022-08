Gf Vip | tragedia | è successo quello che non immagini

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Bruttissime notizie per i fan del Grande Fratello: Cinecittà è andata in fiamme, ecco cosa potrebbe accadere adesso. Ancora un altro rogo a Roma anche se questa volta a bruciare è Cinecittà, l’area della Capitale teatro di decine di produzioni cinematografiche e programmi televisivi. Ieri pomeriggio è scoppiato un grosso incendio che ha letteralmente devastato almeno un paio di set cinematografici. La casa del GF Vip, in ogni caso, sembra non aver subito conseguenze. Ma andiamo a vedere i dettagli. Cinecittà in fiamme: ecco cosa èFortunatamente nel giro di poche ore tutto si è risolto, grazie all’intervento tempestivo dei vigli del fuoco. Le fiamme, infatti, sono state rapidamente domate intorno alle 17.30. Dopo un primo intervento con gli idranti, a quanto pare, la situazione è tornata quasi subito sotto controllo.Stando alle prime ...

improprealavie : RT @scherzogeniale: Ma io mi chiedo alcuni VIP che piantano lamenti da tragedia greca per un minimo commento antipatico dove vengano conser… - scherzogeniale : Ma io mi chiedo alcuni VIP che piantano lamenti da tragedia greca per un minimo commento antipatico dove vengano co… -

Fanpage.it

L'incendio ha infatti soltanto minacciato la casa del GF, senza intaccare la struttura. Una vera e propria benedizione, nella, visto che il reality show inizierà a brevissimo, a ..."A settembre, quando l'onda emotiva legata allasi sarà sgonfiata, dovremo mettere in campo delle iniziative concrete per sostenere ... perché" Un fiume di ghb per i festini dei, arrestato ... Gessica Notaro: Alfonso Signorini mi ha chiesto di andare al GFVip, ho detto no a diverse proposte Sono ore di grande apprensione queste per la produzione del reality show di Canale 5: ecco cosa sta succedendo a Roma e come è stata gestita la situazione ...La sua bambina, Lorena, sembrava addormentata tra le sue braccia ma era senza vita: ora Lauren Goodger ha una missione ...