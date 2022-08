F1 | Alexander Albon confermato dalla Williams per il 2023

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Va a mano a mano a completarsi la griglia del prossimo Mondiale di F1, quello del. Arrivano gli ultimi acquisti e le ultime conferme verso la stagione che verrà. Oggi c’è l’ufficialità del rinnovo di contratto dicon la: un anno, con opzione anche per il 2024, per il pilota thailandese-britannico. Le sue parole: “Sono molto contento di poter restare con laRacing anche nele non vedo l’ora di vedere a cosa potremo ambire come squadra sia nella parte restante di questa stagione che nel prossimo anno. Il team sta spingendo al massimo per progredire, e io sono davvero motivato a continuare questo viaggio e a crescere ulteriormente con la squadra”. Il commento della squadra: “Alex correrà con laper la seconda stagione ...

Dopo il caos scoppiato martedì per la smentita di Oscar Piastri per un sedile in Alpine nella prossima stagione,ha colto la palla al balzo per annunciare in maniera simpatica il suo rinnovo con la Williams. ' Ha saputo che, con il mio accordo, la Williams Racing ha diramato un comunicato stampa ...La Williams ha invece comunicato di aver prolungato il contratto con il thailandeseper il 2023 e anche oltre, ma non è chiaro di quanti anni sia il ...Il thailandese è stato confermato in Williams e ha commentato la notizia rispondendo al tweet dell'australiano.