Dal «diluvio di complimenti» alla «svolta»: così Letta copre di ridicolo l’accordo con Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) È «molto soddisfatto», riceve «un diluvio» di complimenti, prenderanno voti non solo a sinistra, ma anche a destra e daranno «all’Italia un’alternativa rispetto alla vittoria della destra». A sentire Enrico Letta l’accordo trovato con Carlo Calenda per correre insieme è il punto di «svolta» delle elezioni, quel momento in cui tutto si riapre e tutto si ribalta. In realtà, a leggere sondaggi e analisi, non c’è nulla che giustifichi questa narrazione trionfalistica, se non – ovviamente – la propaganda. E, d’altra parte, in una campagna elettorale tutta in salita e con molte armi spuntate, è evidente che il segretario Pd questa cartuccia cerca di spararsela facendole fare il più sonoro botto possibile. Letta e il «diluvio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) È «molto soddisfatto», riceve «un» di, prenderanno voti non solo a sinistra, ma anche a destra e daranno «all’Italia un’alternativa rispettovittoria della destra». A sentire Enricotrovato con Carloper correre insieme è il punto di «» delle elezioni, quel momento in cui tutto si riapre e tutto si ribalta. In realtà, a leggere sondaggi e analisi, non c’è nulla che giustifichi questa narrazione trionfalistica, se non – ovviamente – la propaganda. E, d’altra parte, in una campagna elettorale tutta in salita e con molte armi spuntate, è evidente che il segretario Pd questa cartuccia cerca di spararsela facendole fare il più sonoro botto possibile.e il «di ...

