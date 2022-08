Clarissa Vichi con l'Orchestra per una serata con sfumature jazz - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alle Terme marine Leopoldo II di Lorena, stasera alle 21.30, primo appuntamento della rassegna di concerti 'Note d'estate' con l'Orchestra sinfonica 'Città di Grosseto'. Il concerto è intitolato '... Leggi su lanazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alle Terme marine Leopoldo II di Lorena, stasera alle 21.30, primo appuntamento della rassegna di concerti 'Note d'estate' con l'sinfonica 'Città di Grosseto'. Il concerto è intitolato '...

elsa_flacco : RT @GuardiaOpera: Una serata all'insegna del jazz di qualità, il 2 agosto in piazza San Francesco, con l'orchestra jazz sinfonica di Grosse… - GuardiaOpera : Una serata all'insegna del jazz di qualità, il 2 agosto in piazza San Francesco, con l'orchestra jazz sinfonica di… - GrossetoNotizie : “Sfumature di jazz”: l’Orchestra sinfonica in concerto con Clarissa Vichi - paroledavendere : RT @OperaGiocosa: Questa sera alle 21.30 sì chiuderà #Festival2022 #ContaminazioniLiriche con il Jazz Sinfonico dell'Orchestra Sinfonica di… - ChiesasanMatteo : RT @OperaGiocosa: Questa sera alle 21.30 sì chiuderà #Festival2022 #ContaminazioniLiriche con il Jazz Sinfonico dell'Orchestra Sinfonica di… -