Ciacci: “Sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Siamo abituati a sentire i suoi giudizi sui look delle star e le sue opinioni sugli scandali e il gossip italiano e internazionale, ma questa volta Giovanni Ciacci ha deciso di raccontarsi e l’ha fatto con un amico. In un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini su Chi, Ciacci ha confessato di essere sieropositivo. “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Siamo abituati a sentire i suoi giudizi sui look delle star e le sue opinioni sugli scandali e il gossip italiano e internazionale, ma questa volta Giovanniha deciso di raccontarsi e l’ha fatto con un amico. In un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini su Chi,ha confessato di essere. “e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua ...

