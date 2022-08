Zelensky recluta gli anziani: Ucraina a corto di soldati? (Di martedì 2 agosto 2022) 160 giorni di guerra e lo slogan di questo conflitto è sempre lo stesso: “Più aiuti e più rapidamente”. Lo ha affermato proprio oggi il presidente Zelensky nel suo messaggio quotidiano, che poi ha continuato: “Con i nuovi aiuti Usa vittoria più vicina”. L’America, infatti, ha stanziato altri 550 milioni in armi da destinare all’Ucraina. Kiev si mostra sempre più sicura della vittoria. Nonostante i dubbi palesati dall’Occidente, nonostante le evidenti crisi politiche ed economiche che l’Europa si trova ad affrontare, nonostante le dichiarazioni di alcuni partner che negli ultimi tempi hanno storto il naso. L’Ucraina ha annunciato la preparazione per il grande attacco che metterà fine al conflitto, portando Kiev alla vittoria. Zelensky assicura che il popolo è “pronto” alla controffensiva finale. Eppure le carte non ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 2 agosto 2022) 160 giorni di guerra e lo slogan di questo conflitto è sempre lo stesso: “Più aiuti e più rapidamente”. Lo ha affermato proprio oggi il presidentenel suo messaggio quotidiano, che poi ha continuato: “Con i nuovi aiuti Usa vittoria più vicina”. L’America, infatti, ha stanziato altri 550 milioni in armi da destinare all’. Kiev si mostra sempre più sicura della vittoria. Nonostante i dubbi palesati dall’Occidente, nonostante le evidenti crisi politiche ed economiche che l’Europa si trova ad affrontare, nonostante le dichiarazioni di alcuni partner che negli ultimi tempi hanno storto il naso. L’ha annunciato la preparazione per il grande attacco che metterà fine al conflitto, portando Kiev alla vittoria.assicura che il popolo è “pronto” alla controffensiva finale. Eppure le carte non ...

