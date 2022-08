Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Della Vedova | “Giochiamo con 2 front runner”

(Di martedì 2 agosto 2022) “Da oggi inizia la partita elettorale, e lacon due. Questo non è un centrosinistra, è un centro liberale, riformatore e sinistra. Abbiamo saputo accordarci sui punti di divergenza, ora l’obiettivo è convincere che l’Italia merita un destino migliore, in cui si va avanti nei diritti. Ci siamo uniti avendo la perfetta valutazione di quando è stata preziosa l’esperienza Draghi”. Così il segretario di +Europa Benedettodopo l’intasa elettorale raggiunta con Enrico Letta e Carlo Calenda. “Abbiamo sempre detto che eravamo pronti a una discussione con il Pd, non abbiamo mai posto veti – ha sottolineato– . Abbiamo anche sempre detto – ha aggiunto – che la possibilità di costruire un patto elettorale, quello a cui abbiamo ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - Ultron65 : RT @tempoweb: 'Siglato il patto elettorale' #Letta e #Calenda, cosa prevede l'accordo dei leader #2agosto - Ultron65 : RT @News24_it: Governo, verso le elezioni. Accordo Letta-Calenda: 'Si riapre totalmente la partita'. LIVE - Sky Tg24 - News24_it : Governo, verso le elezioni. Accordo Letta-Calenda: 'Si riapre totalmente la partita'. LIVE - Sky Tg24 -

Ancora disagi nel trasporto aereo per l'estate 2022. La situazione ormai da mesi coinvolge tutta Europa, con i viaggiatori che molto spesso si sono visti cancellare i voli a causa dei vari scioperi ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ...quali siano le compagnie che stanno tagliando più voli e gli aeroporti con più disagi ", ...Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, Gabriele Zamagna, Igli Tare, Tiago Pinto, Frederic ...Atleta di grande impatto fisico grazie ai suoi 201 cm e ai 104 kg, Samuel ha giocato nelle ultime due stagioni nella C Gold della Lombardia nella New Best Brescia, decidendo poi di passare ai ...