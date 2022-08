Regno Unito, via la data di scadenza dai prodotti alimentari: così i consumatori subiscono l’aumento dei costi (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – Nei supermercati britannici da settembre verrà eliminata dalla confezione di circa 500 prodotti l’indicazione della data di scadenza, scelta attuata, secondo i gestori, per contrastare gli sprechi alimentari e i costi sempre maggiori. Marija Rompani, direttrice della Sostenibilità ed etica alla John Lewis Partnerhsip, la società che controlla Waitrose, catena che gestisce 338 supermercati in tutto il Regno Unito, afferma: «Le famiglie britanniche buttano via 4,5 milioni di tonnellate di cibo commestibile ogni anno, il che significa che tutta l’energia e le risorse utilizzate per produrle sono andate sprecate. Usando tutto il cibo fresco che abbiamo nelle nostre case, possiamo risparmiare sulla spesa settimanale, che sta diventando una preoccupazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – Nei supermercati britannici da settembre verrà eliminata dalla confezione di circa 500l’indicazione delladi, scelta attuata, secondo i gestori, per contrastare gli sprechie isempre maggiori. Marija Rompani, direttrice della Sostenibilità ed etica alla John Lewis Partnerhsip, la società che controlla Waitrose, catena che gestisce 338 supermercati in tutto il, afferma: «Le famiglie britanniche buttano via 4,5 milioni di tonnellate di cibo commestibile ogni anno, il che significa che tutta l’energia e le risorse utilizzate per produrle sono andate sprecate. Usando tutto il cibo fresco che abbiamo nelle nostre case, possiamo risparmiare sulla spesa settimanale, che sta diventando una preoccupazione ...

Corriere : Via la scadenza da oltre 500 prodotti: così nel Regno Unito si combattono gli sprechi alimentari - Agenzia_Ansa : Oggi 2 agosto 'va staccata' la spina ad Archie. I genitori chiedono una proroga. La decisione della Corte d'Appello… - trash_italiano : ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca… - InversoMarty : RT @chil_q: In questi giorni, nel Regno Unito, è arrivata l'incriminazione a carico del responsabile materiale della morte di un bambino di… - InversoMarty : RT @chil_q: In questi giorni, nel Regno Unito, è arrivata l'incriminazione a carico del responsabile materiale della morte di un bambino di… -