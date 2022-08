infoitinterno : Ospedale di Colleferro. Uoc di Otorinolaringoiatria. Eseguito per la prima volta il mappaggio di un impianto coclea… -

Cronache Cittadine

... hanno dovuto far ricorso alle cure mediche al pronto soccorso dell'Misericordia. A ... Il riferimento è all'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a(Roma) nella ...Il giovane pugile è morto mentre veniva trasportato insu un'ambulanza. Le indagini che si ... Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia die dal reparto investigativo del ... Ospedale di Colleferro. Uoc di Otorinolaringoiatria. Eseguito per la prima volta il mappaggio di un impianto cocleare su una paziente priva di udito di 34 anni Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloColleferro (Rm) – E’ ufficialmente iniziata l’avventura del Colleferro nella nuova stagione d’Eccellenza. Il gruppo rossonero, affidato da qualch ...Ennesimo incidente ad Artena. Il bilancio del sinistro è di quattro feriti: tre in codice giallo e uno in codice rosso ...