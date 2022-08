L'Alpine annuncia Piastri per 2023, il pilota smentisce (Di martedì 2 agosto 2022) "Io all'Alpine nel 2023? niente vero". C'è un piccolo colpo di scena sul pilota che dovrebbe sostituire nel team francese di Formula 1 il due volte campione del mondo Fernando Alonso, prossimo ad ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Io all'nel? niente vero". C'è un piccolo colpo di scena sulche dovrebbe sostituire nel team francese di Formula 1 il due volte campione del mondo Fernando Alonso, prossimo ad ...

