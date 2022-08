Invitati a cena dai vicini, arrivano e li trovano che galleggiano morti in piscina (Di martedì 2 agosto 2022) Una sorpresa decisamente macabra. Arrivati all’orario stabilito per la cena, i padroni di casa erano in piscina: morti. Una coppia si è presentata a casa dai vicini per cenare insieme ma ha trovato i padroni di casa che galleggiavano morti in piscina. ANSA / Flavia Mazza/archivioSi erano accordati per una cena tra vicini, come spesso si usa fare, specialmente in estate quando si può mangiare fuori in giardino. Ma quando i due hanno messo piede nel giardino della villa, si sono ritrovati davanti a una scena terribile: entrambi gli amici erano morti e i loro cadaveri galleggiavano in piscina. La tragedia si è verificata nella serata di sabato 30 luglio nella cittadina ... Leggi su formatonews (Di martedì 2 agosto 2022) Una sorpresa decisamente macabra. Arrivati all’orario stabilito per la, i padroni di casa erano in. Una coppia si è presentata a casa daiperre insieme ma ha trovato i padroni di casa che galleggiavanoin. ANSA / Flavia Mazza/archivioSi erano accordati per unatra, come spesso si usa fare, specialmente in estate quando si può mangiare fuori in giardino. Ma quando i due hanno messo piede nel giardino della villa, si sono ritrovati davanti a una sterribile: entrambi gli amici eranoe i loro cadaveri galleggiavano in. La tragedia si è verificata nella serata di sabato 30 luglio nella cittadina ...

