Furgone in fuga in centro a Bergamo, Cc sparano e lo bloccano (Di martedì 2 agosto 2022) Paura sa Bergamo per un Furgone in fuga a velocità elevata, inseguito a lungo in centro dai carabinieri, che hanno sparato alle gomme. Subito dopo sono riusciti ad affiancarlo e a bloccarlo all'...

