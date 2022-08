Elezioni | intesa PD-Azione | agenda Draghi e collegi 70%-30%

(Di martedì 2 agosto 2022) Alla fine provare a vincere lediventa più importante. Così, dopo scontri, lettere senza risposta e un po’ di sceneggiate sui social, Enrico Letta e Carlo Calenda trovano la quadra. E stabiliscono l’accordo elettorale per tentare di battere il Centrodestra alledel 25 settembre. Il cuore dell’sulleriguarda la spartizione deiuninominali, quelli in cui i candidati si presenteranno per essere scelti tramite il sistema maggioritario. La legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, prevede anche una quota di seggi da assegnare tramite il sistema proporzionale.uninominali “La totalità dei candidati neiuninominali della coalizione” alle, recita l’accordo fra ...

