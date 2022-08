Cerca di entrare nella Fontana di Trevi e aggredisce gli agenti: due denunce in poche ore (Di martedì 2 agosto 2022) Era l’1:00 di notte quando una donna italiana di 49 anni stava Cercando di buttarsi all’interno della Fontana di Trevi. Non si era accorta però, di un particolare. Lì vicino si era fermata una pattuglia della Polizia Locale, che ha visto tutto. La donna, immediatamente fermata, alla richiesta dei documenti ha reagito con insulti e parolacce. E purtroppo, non è l’unico caso. Nel pomeriggio della stessa giornata, un ragazzo italiano di 26 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale mentre era intento a bagnarsi all’interno della Fontana dei Quattro Venti. Non c’è mai limite al peggio. Leggi anche: Cavallo ‘crolla’ a Fontana di Trevi: “Lo sfruttamento non è un semplice incidente” La ‘moda’ delle Fontane Sembra quasi una moda. Ogni giorno bisogna fermare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Era l’1:00 di notte quando una donna italiana di 49 anni stavando di buttarsi all’interno delladi. Non si era accorta però, di un particolare. Lì vicino si era fermata una pattuglia della Polizia Locale, che ha visto tutto. La donna, immediatamente fermata, alla richiesta dei documenti ha reagito con insulti e parolacce. E purtroppo, non è l’unico caso. Nel pomeriggio della stessa giornata, un ragazzo italiano di 26 anni è stato bloccato daglidella Polizia Locale mentre era intento a bagnarsi all’interno delladei Quattro Venti. Non c’è mai limite al peggio. Leggi anche: Cavallo ‘crolla’ adi: “Lo sfruttamento non è un semplice incidente” La ‘moda’ delle Fontane Sembra quasi una moda. Ogni giorno bisogna fermare ...

