Brad Pitt si emoziona per la figlia Shiloh: “Mi fa venire le lacrime agli occhi” (VIDEO) (Di martedì 2 agosto 2022) Durante un'intervista recente, Brad Pitt si è emozionato parlando dell'esibizione di danza di Shiloh, la figlia sedicenne che condivide con Angelina Jolie. Brad Pitt si + commosso lodando sua figlia di 16 anni, Shiloh, per i suoi passi di danza in una recente VIDEO-intervista: la star di Bullet Train ha camminato sul tappeto rosso del Regency Village Theatre di Los Angeles questo lunedì e ha parlato con Nischelle Turner di ET a proposito di un recente filmato in cui sua figlia ha mostrato al mondo le sue impressionanti abilità. "Fa venire le lacrime agli occhi", ha detto un emozionantissimo Pitt, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) Durante un'intervista recente,si èto parlando dell'esibizione di danza di, lasedicenne che condivide con Angelina Jolie.si + commosso lodando suadi 16 anni,, per i suoi passi di danza in una recente-intervista: la star di Bullet Train ha camminato sul tappeto rosso del Regency Village Theatre di Los Angeles questo lunedì e ha parlato con Nischelle Turner di ET a proposito di un recente filmato in cui suaha mostrato al mondo le sue impressionanti abilità. "Fale", ha detto unntissimo, ...

