(Di martedì 2 agosto 2022) Ad, in Piemonte, è in corso di esecuzione undidell’Ex asilo Monserrato, sede della, gestito dalNon una di, in via Santa Maria di Castello civico. L’edificio, secondo la nota della Questura, è stato “occupato sine titulo“, motivo per cui è scattato l’intervento della polizia. La struttura, già nella disponibilità giuridica dell’ex Ipab “Opere Pie Asili infantili riuniti di– Monserrato” non più operante dal settembre 2017 ed in attesa di chiusura, è destinato alla restituzione in favore della Regione Piemonte. Quest’ultima potrà procedere a ulteriori eventuali assegnazioni del bene. Su La Stampa si legge inoltre che che, nei prossimi mesi, il comune diventerà ...

fattoquotidiano : Alessandria, decreto di sequestro per la Casa delle donne gestita dal collettivo Non una di meno - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Alessandria, sgomberata Casa delle Donne: eseguito decreto di sequestro preventivo - Ansa_Piemonte : Casa delle Donne, decreto di sequestro ad Alessandria. NonUnaDiMeno 'resiste' e chiede un incontro al sindaco Abona… - gattaEli : RT @SkyTG24: #Alessandria, sgomberata Casa delle Donne: eseguito decreto di sequestro preventivo - SkyTG24 : #Alessandria, sgomberata Casa delle Donne: eseguito decreto di sequestro preventivo -

Nella mattinata odierna, personale de Questura di, ha provveduto a dare esecuzione aldi sequestro preventivo, emesso dalla locale Autorità Giudiziaria, riguardante l'immobile "Ex Asilo Monserrato", sito in questa via Santa Maria ...di sequestro preventivo, disposto dall'autorità giudiziaria, per la Casa delle Donne, l'ex Ipab Asilo Monserrato in Borgo Rovereto, ad, in centro città, occupato dal 2018 da un ...Decreto di sequestro preventivo, disposto dall'autorità giudiziaria, per la Casa delle Donne di Alessandria che si trova nei locali dell'ex Ipab Asilo Monserrato in Borgo Rovereto. Lo stabile dal 2018 ...Il comune di Alessandria prova a proporre soluzioni alternative a Non una di Meno per rientrare nella legalità e risolvere lo sgombero dell'ex asilo.