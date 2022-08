Addio Omar Monestier, il ricordo dell’Università di Udine (Di martedì 2 agosto 2022) Appresa la triste notizia della scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier, il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, e il direttore generale, Massimo Di Silverio, esprimono alla moglie Sara, ai quattro figli, alle redazioni e ai collaboratori dei due quotidiani le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità universitaria. «La notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico Omar Monestier – ricorda il rettore, Roberto Pinton – ci ha fortemente addolorato e colpito. Omar era un grande professionista e una mente brillante ed acuta, ma anche un giornalista sempre attento al mondo universitario e molto interessato agli sviluppi nel campo dell’innovazione. Ha condiviso con l’Ateneo tanti momenti di confronto e ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 agosto 2022) Appresa la triste notizia della scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo,, il rettoredi, Roberto Pinton, e il direttore generale, Massimo Di Silverio, esprimono alla moglie Sara, ai quattro figli, alle redazioni e ai collaboratori dei due quotidiani le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità universitaria. «La notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico– ricorda il rettore, Roberto Pinton – ci ha fortemente addolorato e colpito.era un grande professionista e una mente brillante ed acuta, ma anche un giornalista sempre attento al mondo universitario e molto interessato agli sviluppi nel campo dell’innovazione. Ha condiviso con l’Ateneo tanti momenti di confronto e ...

