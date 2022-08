WWE | Tommaso Ciampa pronto ad un push con Triple H | forse torna anche la vecchia canzone

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un ex campione di NXT potrebbe trarre grandi benefici dal nuovo regime. Fightful Select ha raccontato di come ci sia stato un aumento delle discussioni per migliorare la presentazione diè uno dei favoriti diH ed è considerato uno dei probabili beneficiari del cambio di regime al vertice del reparto creativo della WWE. Tra le cose di cui si parla c’è il fatto cheverrà inserito in un maggior numero di incontri che mettano in mostra le sue capacità,già da stasera. Inoltre, si è parlato di un suo ritorno alladi NXT, ma non sarebbe una notizia del tutto certa. Noi stiamo già cantando.Da quando è stato portato a Raw,ha ricevuto giudizi positivi da parte dei suoi colleghi e dello staff per il lavoro svolto ...