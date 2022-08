Westworld 4 | la recensione del sesto episodio | Host City

(Di lunedì 1 agosto 2022) La nostradeldi4, il 1° agosto su Sky Atlantic e NOW, che torna alla storyline di Bernard e della figlia di Caleb del futuro, pronti a rivelare nuovi segreti sul Parco originario. Torniamo alla storyline di Bernard e della figlia di Caleb del futuro nella nostradeldi4, il 1° agosto su Sky Atlantic e NOW. Un'altra perla di scrittura e messa in scena seriale che conferma come gli autori della serie HBO abbiano saputo risollevarsi dopo un terzo ciclo pieno di problemi, tornando ai fasti degli esordi e mostrando di avere chiare le idee di dove andremo, e speriamo lo facciano anche negli ultimi due episodi. La rivolta di chi? È affascinante il giro di boa che la storia ha fatto ...

Inter230407 : Nuovi video online! ?? La mia analisi + recensione dell'ultimo episodio di #Westworld ?? - Recenserie : Mentre gli dei si annoiano, molte cose si spiegano e si preparano grandi sorprese nel mondo di #Westworld. -

Movieplayer.it

4×05, "Zhuangzi" ladell'episodio, disponibile su Sky e Now dal 25 luglio in lingua originale e dal 1 agosto in italiano. Con la puntata 4 05 disiamo al giro di boa di ...4, ladel quarto episodio: svelare il piano It's a West, West,Una Charlotte ( Tessa Thompson ) che rivediamo in questo episodio, di bianco vestita, annoiata, ... Westworld 4, la recensione del quinto episodio: This world is a lie La nostra recensione del sesto episodio di Westworld 4, il 1° agosto su Sky Atlantic e NOW, che torna alla storyline di Bernard e della figlia di Caleb del futuro, pronti a rivelare nuovi segreti sul ...Abbiamo passato un mese intero in compagnia dello strepitoso Xenoblade Chronicles 3. Ecco le nostre considerazioni sul titolo di Monolith.