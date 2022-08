Mancano ancora i vice Lovato ed Ederson e va risolta la grana Mazzocchi (Di lunedì 1 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Un difensore centrale, un esterno (due in caso di partenza di Mazzocchi), due centrocampisti ed un attaccante: la Salernitana, ad una settimana dallo start della nuova stagione ed a due da quello del campionato, è ancora un cantiere aperto.?Un ritardo colpevole ma, a parziale scusante, attribuibile alle difficoltè sorte sul mercato a causa dei tanti rifiuti collezionati da De Sanctis (nella foto) ed acuito dai numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Nicola. Gli acquisti dei vari Sambia,?Lovato, Bradaric (tutti finiti in infermeria) Botheim, Pirola, Valencia ed i ritorni di Kastanos e Bonazzoli sono innesti di qualità ma che non possono bastare per colmare le lacune esistenti nella rosa granata ed acuite dalle partenze dei vari Ranieri,?Ruggeri, Zortea, Djuric, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 1 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Un difensore centrale, un esterno (due in caso di partenza di), due centrocampisti ed un attaccante: la Salernitana, ad una settimana dallo start della nuova stagione ed a due da quello del campionato, èun cantiere aperto.?Un ritardo colpevole ma, a parziale scusante, attribuibile alle difficoltè sorte sul mercato a causa dei tanti rifiuti collezionati da De Sanctis (nella foto) ed acuito dai numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Nicola. Gli acquisti dei vari Sambia,?, Bradaric (tutti finiti in infermeria) Botheim, Pirola, Valencia ed i ritorni di Kastanos e Bonazzoli sono innesti di qualità ma che non possono bastare per colmare le lacune esistenti nella rosata ed acuite dalle partenze dei vari Ranieri,?Ruggeri, Zortea, Djuric, ...

