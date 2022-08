Lory Del Santo, purtroppo non ci sono alternative: “Deve operarsi” | La confessione della showgirl (Di lunedì 1 agosto 2022) Lory Del Santo ha parlato alla radio della sua esperienza all’Isola dei Famosi e anche dell’operazione che dovrà affrontare il suo compagno. Il nome di Lory Del Santo è ormai strettamente legato all’Isola dei Famosi. I fan del reality show hanno potuto apprezzare la showgirl nell’ultima edizione del celebre reality show, la sedicesima, dove Lory Del Santo ha deciso di rimettersi in gioco a distanza di 16 anni dalla precedente apparizione, nel 2005, dove trionfò. In attesa di capire quali saranno i progetti futuri di Lory Del Santo e se la vedremo di nuovo nel cast dell’Isola dei Famosi, magari anche solo come opinionista, l’attrice, regista e showgirl ha rilasciato una lunga e ... Leggi su kronic (Di lunedì 1 agosto 2022)Delha parlato alla radiosua esperienza all’Isola dei Famosi e anche dell’operazione che dovrà affrontare il suo compagno. Il nome diDelè ormai strettamente legato all’Isola dei Famosi. I fan del reality show hanno potuto apprezzare lanell’ultima edizione del celebre reality show, la sedicesima, doveDelha deciso di rimettersi in gioco a distanza di 16 anni dalla precedente apparizione, nel 2005, dove trionfò. In attesa di capire quali saranno i progetti futuri diDele se la vedremo di nuovo nel cast dell’Isola dei Famosi, magari anche solo come opinionista, l’attrice, regista eha rilasciato una lunga e ...

umanesimo : come si possa sostenere una conversazione di 3 ore con Lory Del Santo è un mistero che la scienza non potrà mai spi… - AngoloDV : Lory Del Santo: 'Marco Cucolo non sa che fare di sé, ma va bene così' #isola #isoladeifamosi #lorydelsanto… - IsaeChia : #Isola 16, Lory Del Santo fa un bilancio di tutti i suoi famosi ex e svela chi l’ha amata di più: “Qualcuno rimasto… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - 24Trends_Italia : 9. Lory Del Santo - 20mille+ 10. Marilyn Monroe - 20mille+ 11. LOL pazza del mio migliore amico - 20mille+ 12. Koso… -