Figlio di Rita De Crescenzo, la tiktoker in lacrime: “Aiutatemi, lo stanno minacciando” (Di lunedì 1 agosto 2022) Continua a parlare del Figlio che le è stato tolto dai servizi sociali del Comune Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana denuncia sempre attraverso i social che, a sua detta, “stanno minacciando il Figlio Checco”. “Mi dovete aiutare, lo stanno minacciando, si vogliono prendere il telefonino, un’ora al mattino, una al pomeriggio, una la sera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Continua a parlare delche le è stato tolto dai servizi sociali del ComuneDe. Lanapoletana denuncia sempre attraverso i social che, a sua detta, “ilChecco”. “Mi dovete aiutare, lo, si vogliono prendere il telefonino, un’ora al mattino, una al pomeriggio, una la sera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

nocchi_rita : RT @JamesLucasIT: Una scultura cinetica ideata da Federica Sala che simboleggia il legame tra madre e figlio - dreamingofsavre : Posso dire che non so cosa abbiano al posto del cervello le persone che continuano a prendere in giro Rita de Cresc… - paolachiara_ : ?il figlio di rita de crescenzo è scappato dalla comunità? - fafuyzz : @aless4ndr0__ è una storia lunga, cerca su tik tok 'rita de crescenzo figlio comunità ' - oliviamelonhye : il figlio di rita è in comunità???? -