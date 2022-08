Fabio Volo, l’addio è tristissimo: “Insieme per quasi 30 anni…” (Di lunedì 1 agosto 2022) Fabio Volo ha voluto dedicare un lunghissimo post alla sua fidata compagna. Dopo tanti anni Insieme è il momento di lasciarsi Chi segue Fabio Volo di sicuro ha visto il suo ultimo post dedicato ad una parte fondamentale della sua vita con cui ha trascorso circa 30 anni. Ma che cosa è successo? Di chi si tratta? È la città di Calcinate a dare i natali a Fabio Bonetti, conosciuto molto più semplicemente con il nome d’arte di Fabio Volo. Dopo aver concluso gli studi si immerge immediatamente nel mondo del lavoro, iniziando a dare una mano nella panetteria di famiglia. Egli deve la sua fama a Claudio Cecchetto, uomo che ha scoperto il suo talento dando così la possibilità a Fabio di iniziare a lavorare in radio ... Leggi su kronic (Di lunedì 1 agosto 2022)ha voluto dedicare un lunghissimo post alla sua fidata compagna. Dopo tanti anniè il momento di lasciarsi Chi seguedi sicuro ha visto il suo ultimo post dedicato ad una parte fondamentale della sua vita con cui ha trascorso circa 30 anni. Ma che cosa è successo? Di chi si tratta? È la città di Calcinate a dare i natali aBonetti, conosciuto molto più semplicemente con il nome d’arte di. Dopo aver concluso gli studi si immerge immediatamente nel mondo del lavoro, iniziando a dare una mano nella panetteria di famiglia. Egli deve la sua fama a Claudio Cecchetto, uomo che ha scoperto il suo talento dando così la possibilità adi iniziare a lavorare in radio ...

Dylan_Dog_23 : 1) Memorie dal sottosuolo 2) (In un certo qual modo direi) Il paradiso perduto 3) fabio volo - MignonsLied : “Una brutta verità è meglio di una bella bugia” Ma l’ha letto su un libro di Fabio Volo? #90giorniperinnamorarsi - Dome689 : Rubata la vespa a Fabio Volo, l’appello ai ladri: “Vi prego non smontatela, la ricompro” - lindaeciao : @JamesLucasIT E la cosa bella che che non c'è nessun libro di Fabio Volo ?????? - FrancescPrime4 : “Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un'altra cosa. Quello l'ho dovuto im… -