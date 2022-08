Da Di Maio a D' Incà | Ecco l' album degli zombie Grillo contro gli ex

TinaRengo : Grillo posta “l’album degli zombie”: da Di Maio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le “figurine” di chi ha lasciato… - Achinucco : Grillo posta 'l'album degli zombie': da Di Maio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le 'figurine' di chi ha lasciato… - GiambaLibero : Grillo posta “l’album degli zombie”: da #gigginoacartelletta #DiMaio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le “figurin… - GiambaLibero : Grillo posta “l’album degli zombie”: da #gigginoacartelletta #DiMaio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le “figurin… - GiambaLibero : Grillo posta “l’album degli zombie”: da #gigginoacartelletta #DiMaio a D’Incà, da Azzolina a Spadafora, le “figurin… -

Altro paletto: no a Luigi Diin un collegio uninominale. O comunque no all'ipotesi di candidatura di Federico D'Inca, "un ministro che non ha votato la fiducia al governo Draghi". "Noi - avverte ...Tra le foto tessera pubblicate sui social, spiccano quella di Luigi Di, Davide Crippa, Federico D', Laura Castelli. "In edicola: con 4 bustine l'album è in regalo!", aggiunge il garante M5s.