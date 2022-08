Covid in Toscana | 4 morti 2 uomini e 2 donne | oggi 1 agosto E 633 nuovi contagi

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 4 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 2e 2con età media di 77 anni. Mentre sono in netto calo (ma probabilmente per via del week end) iati: 633 (165 confermati con tampone molecolare e 468 da test rapido antigenico) con età media di 50 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

bizcommunityit : Covid Toscana, il bollettino: agosto inizia con un crollo dei tamponi. Stabili i ricoveri - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 633 contagi e 4 morti: bollettino 1 agosto: (Adnkronos) - I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a… - venti4ore : Covid oggi Toscana, 633 contagi e 4 morti bollettino 1 agosto - COLDIRETTITOSCA : #TURISMO: @Terranostra_Ita - @coldiretti #TOSCANA, NEGLI AGRITURISMI STAGIONE AI LIVELLI PRE-COVID. PRESENZA STRAN… - venti4ore : Coronavirus, in Toscana 633 nuovi casi, 810 guariti e 4 decessi -

Infatti, se il dato dei partenti per i luoghi di villeggiatura è ormai vicino a quello pre, ... In altre zone della Sardegna si toccano i 100 euro, così come ine in Puglia. La Riviera ......dei posti nelle terapie intensive da parte di pazienti con- 19 cresce in 4 regioni: Abruzzo (al 7%), Calabria (8%), Emilia Romagna (6%), Liguria (5%). Cala in 2: Sicilia (6%) e(4%). E'...ROMA – Covid, in Sicilia reparti ordinari ancora sopra la soglia di allerta del 15%: il dato aggiornato è del 25%. Mentre in Italia cala di un punto, tornando al 16%, la percentuale di posti nei repar ...Il gruppo consiliare di opposizione "Nuova Provincia Terni" ha presentato un ordine del giorno nel quale impegna il Consiglio Provinciale a sostenere e rilanciare la sanità pubblica. Di seguito l'atto ...