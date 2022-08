C'è un testimone nella tragedia delle sorelle travolte: "Giulia voleva salvare Alessia" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Il tentativo disperato di Giulia, la sorella maggiore 17enne, di salvare la sorellina quindicenne che era seduta sul binario: potrebbe essere stata questa la dinamica dell'incidente nella stazione di Riccione in cui le due ragazze sono state travolte da un treno dell'alta velocità, all'alba di domenica. "La ragazza col vestito verde (Alessia, ndr) l'ho vista seduta sul binario 1", ha raccontato Stefano Grati, che all'alba di domenica si trovava in stazione di ritorno da una serata in Riviera, al Resto del Carlino. "L'amica, che poi ho scoperto essere la sorella, a quel punto è scesa sui binari per cercare di portarla in salvo", ha aggiunto il testimone. "L'altoparlante aveva annunciato il transito del treno e a quel punto non c'è stato niente da fare, è stata una scena che non ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Il tentativo disperato di, la sorella maggiore 17enne, dila sorellina quindicenne che era seduta sul binario: potrebbe essere stata questa la dinamica dell'incidentestazione di Riccione in cui le due ragazze sono stateda un treno dell'alta velocità, all'alba di domenica. "La ragazza col vestito verde (, ndr) l'ho vista seduta sul binario 1", ha raccontato Stefano Grati, che all'alba di domenica si trovava in stazione di ritorno da una serata in Riviera, al Resto del Carlino. "L'amica, che poi ho scoperto essere la sorella, a quel punto è scesa sui binari per cercare di portarla in salvo", ha aggiunto il. "L'altoparlante aveva annunciato il transito del treno e a quel punto non c'è stato niente da fare, è stata una scena che non ...

BoomandBustit : @LBonenkamp @_Longbeard_ @MattOneMouse Confermo. Nella prossima udienza verrà escusso come testimone il Dottor Cesare Sacchetti. - W0lf_90 : @Linerazzurra -avevano anche loro passato la nottata nella movida riccionese e un testimone ha raccontato di averle… - DonatoCavallo6 : @robisala3 @gabri1901 Non giri il coltello nella piaga lei è qui come testimone storico. - AndreaCorrino : Nella tragedia di Alika Ogorchukwu si intravede almeno uno spiraglio di luce: c'è una ragione se nessuno ha fermato… - biancavschiller : Quello che dovremmo pretendere e insegnare però è quell'eroismo con la 'e' minuscola, che contrasta l'effetto 'test… -