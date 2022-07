WWE: Dopo il turn face, Becky Lynch torna ‘The Man’ su Twitter (Di domenica 31 luglio 2022) L’opener di SummerSlam la scorsa notte ha visto andare di scena il match fra Becky Lynch e Bianca Belair valido per il Raw Women’s Championship. Al termine di un buonissimo incontro a portarsi a casa la vittoria è stata Bianca che si è confermata campionessa. Ma il post-match ha attirato l’attenzione per diversi motivi fra ritorni e turn face. Si torna al passato Dopo il match Becky e Bianca si sono strette la mano e si sono abbracciate mettendo una prima base sul possibile turn face della Lynch. turn face cementificato quando la stessa Becky è intervenuta in soccorso della EST per fronteggiare le rientranti Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky (fka Io Shirai ad ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) L’opener di SummerSlam la scorsa notte ha visto andare di scena il match frae Bianca Belair valido per il Raw Women’s Championship. Al termine di un buonissimo incontro a portarsi a casa la vittoria è stata Bianca che si è confermata campionessa. Ma il post-match ha attirato l’attenzione per diversi motivi fra ritorni e. Sial passatoil matche Bianca si sono strette la mano e si sono abbracciate mettendo una prima base sul possibiledellacementificato quando la stessaè intervenuta in soccorso della EST per fronteggiare le rientranti Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky (fka Io Shirai ad ...

