Un altro domani, trame dal 1° al 5 agosto 2022: Julia umiliata (Di domenica 31 luglio 2022) Un nuovo durissimo scontro tra Tirso e Julia caratterizzerà la prossima settimana di programmazione di Un altro domani. Le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022 annunciano che la Infante si farà aiutare da Sergio a preparare la relazione da presentare al tecnico per il concorso di borgo più bello di Spagna. In seguito, però, Julia e Tirso organizzeranno dei festeggiamenti per il paese e l'uomo capirà di essere di troppo al punto da valutare di andarsene dal paese. Quando, però, Julia dovrà recarsi all'appuntamento, verrà coinvolta nei tentativi di Cloe di convincere Maria a non trasferirsi a Siviglia e diserterà l'incontro. Questo episodio manderà Tirso in escandescenze e tra i due scoppierà una terribile discussione, durante la quale l'albergatore accuserà la ...

