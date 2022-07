Tragedia a Riccione | due sorelle di 15 e 17 anni travolte e uccise da un treno in corsa

(Di domenica 31 luglio 2022). Duedi 15 e 17, di cui non si conoscono ancora le generalità, sono stateda unad alta velocità alla stazione dinella prima mattinata di domenica 31 luglio. Un dramma che si è consumato in pochissimi istanti: secondo alcuni testimoni le giovani sarebbe state viste barcollare mentre tentavano di attraversare i binari prima del terribile impatto, preceduto dal fischio d’emergenza azionato disperatamente dal macchinista del convoglio, un Frecciarossa che viaggiava senza soste da Pescara a Milano. Al Corriere di Romagna il gestore del bar della stazione ha raccontato che una delle due ragazze, attorno alle 6.40, lo ha avvicinato mentre si trovava al distributore delle bibite, raccontando di come fosse stata derubata ...

A nome di tutta la comunità diesprimo profondo dolore per quanto accaduto questa mattina nella nostra Stazione e cordoglio per le famiglie colpite da questa immane. In questo ...Speriamo di riuscire molto presto a dare un nome, in questo caso due, a questa grande". Le ... Sul posto anche la sindaca diDaniela Angelini , per dare supporto e fruibilità alla zona ...Un testimone oculare: "Ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano” ...Il fatto è successo alle 7 del mattino, i testimoni: «Barcollavano». Traffico sospeso tra Rimini e Cattolica. Code e disagi al traffico ferroviario della Riviera ...