Traffico Roma del 31-07-2022 ore 16 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione Maggiore Attenzione In quest'ultima ora sul grande raccordo anulare Perché a causa di un incendio non si escludono Priori disagi al Traffico tra Laurentina ed Appia In entrambe le direzioni Traffico regolare sul tratto Urbano della A24 e sull'intero percorso della tangenziale est nella città di Roma nel dettaglio su via della Cecchignola proseguono i lavori e la chiusura al Traffico tra via Casale Zola e via Giovanni kobler tu la stessa via della Cecchignola dal 22 luglio e comunque aperto il tratto di complanare E da domani lunedì primo agosto lavori nel fascia notturna sulla statale Pontina dalle 21:30 alle 6 del mattino prudenza per il divieto di transito tra Tor de' Cenci Castel Romano In entrambe le direzioni in zona

