Stop alle riprese di Snowpiercer 4: in Canada fa troppo caldo, una decina di persone in ospedale

Snowpiercer 4 si ferma. Le riprese della quarta stagione, annunciata come ultima, hanno subito un arresto, ma non per il Covid (come sta succedendo sul set di The Witcher). La produzione di Snowpiercer 4 si è interrotta in Canada a causa delle alte temperature registrate negli ultimi giorni. Fatto curioso considerando che la serie tv è ambientata in un futuro post apocalittico in cui, a causa del riscaldamento globale e dei tentativi di porne fine, il mondo è diventato un'immensa lastra di ghiaccio. Gli unici sopravvissuti sono rilegati a bordo di un treno che si muove in moto perpetuo intorno alla Terra. A causa delle alte temperature registrate nella British Columbia, dove è girata la serie, ben 14 persone tra attori e membri della produzione, si sono sentite male e sono state trasportate in ospedale.

