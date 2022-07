SSP, a Most Aegerter è un caso: prima ottiene il fit per Gara 2, poi la squalifica (Di domenica 31 luglio 2022) Colpi di scena continui a Most. Se ieri infatti sembrava certa l'assenza in Gara 2 di Dominique Aegerter, dopo lo strike di Gara 1 ed il trauma cranico rilevato in seguito dai medici, oggi è cambiato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022) Colpi di scena continui a. Se ieri infatti sembrava certa l'assenza in2 di Dominique, dopo lo strike di1 ed il trauma cranico rilevato in seguito dai medici, oggi è cambiato ...

P300it : #SSP | #CZEWorldSBK, #WUP: @7balda si mette al comando della sessione in 1:35.183. Sorprendente #Sofuoglu su… - motosprint : #SSP Most: Dominique #Aegerter dichiarato unfit per Gara 2 ?? - zazoomblog : SSP Most: Baldassarri fa il vuoto in Gara 1 primo podio per Manzi - #Most: #Baldassarri #vuoto #primo - gponedotcom : SSP - Doppietta italiana in Repubblica Ceca. Triumph ritorna sul podio dopo 10 anni. Brutto incidente alla prima cu… - motosprint : SSP Most: Baldassarri fa il vuoto in Gara 1, primo podio per Manzi ?? -