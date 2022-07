Seconde nozze per Enrico Brignano | Perché Bianca, la prima moglie, è sparita? (Di domenica 31 luglio 2022) Il comico amatissimo si è sposato con la mamma dei suoi figli, Flora Canto. Nel passato di Enrico Brignano c’è però anche un’ex moglie: ecco chi è Enrico Brignano (Youtube)Nato a Roma da un padre di origini siciliane, Enrico Brignano ha scoperto la passione per il teatro fin da subito, frequentando l’accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Oggi è un comico e attore amatissimo dal pubblico, nonché un padre premuroso e un marito molto amato. Proprio sabato 30 luglio, infatti, si è sposato con Flora Canto, sua compagna e madre dei suoi figli Martina e Niccolò. Nel suo passato, però, c’è anche un matrimonio finito male: ecco chi era sua moglie e come mai è sparita nel nulla. Enrico ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 luglio 2022) Il comico amatissimo si è sposato con la mamma dei suoi figli, Flora Canto. Nel passato dic’è però anche un’ex: ecco chi è(Youtube)Nato a Roma da un padre di origini siciliane,ha scoperto la passione per il teatro fin da subito, frequentando l’accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Oggi è un comico e attore amatissimo dal pubblico, nonché un padre premuroso e un marito molto amato. Proprio sabato 30 luglio, infatti, si è sposato con Flora Canto, sua compagna e madre dei suoi figli Martina e Niccolò. Nel suo passato, però, c’è anche un matrimonio finito male: ecco chi era suae come mai ènel nulla....

