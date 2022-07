Juan Jesus: “Kim fortissimo. Dopo di me c’è Neymar” Poi la battuta in napoletano (Di domenica 31 luglio 2022) Juan Jesus ha commentato il pareggio per 1-1 il Napoli e il Maiorca. Juan Jesus ai canali ufficiali del Napoli ha commentato il deludente pareggio contro il Maiorca: “Come sto? Stanco, però va bene. E’ un amichevole, ma volevamo vincere. Peccato. Servirà a mettere benzina per il campionato. Kim Min-Jae ha fatto un buon primo tempo? Sta facendo bene, è un difensore molto tecnico e l’ha dimostrato anche oggi. Kim è appena arrivato, sta facendo già bene e sicuramente sarà autore di una grande stagione”. Juan Jesus nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Chi è il calciatore brasiliano più forte, in questo momento, Dopo di me? Il migliore è Neymar, non c’è dubbio: è un vero fuoriclasse”. “Qual è il piatto napoletano che mi piace ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022)ha commentato il pareggio per 1-1 il Napoli e il Maiorca.ai canali ufficiali del Napoli ha commentato il deludente pareggio contro il Maiorca: “Come sto? Stanco, però va bene. E’ un amichevole, ma volevamo vincere. Peccato. Servirà a mettere benzina per il campionato. Kim Min-Jae ha fatto un buon primo tempo? Sta facendo bene, è un difensore molto tecnico e l’ha dimostrato anche oggi. Kim è appena arrivato, sta facendo già bene e sicuramente sarà autore di una grande stagione”.nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Chi è il calciatore brasiliano più forte, in questo momento,di me? Il migliore è, non c’è dubbio: è un vero fuoriclasse”. “Qual è il piattoche mi piace ...

napolipiucom : Juan Jesus: 'Kim fortissimo. Dopo di me c'è Neymar' Poi la battuta in napoletano #juanjesu #Maiorca #napoli… - GoldelNapoli : Così il brasiliano a fine gara ??? - sscalcionapoli1 : Juan Jesus: “Sicuramente un buon test per mettere benzina nelle gambe” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FB SSCN - Juan Jesus: 'Sicuramente un buon test per mettere benzina nelle gambe' - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Juan Jesus: “Volevamo vincere, ma abbiamo messo benzina nelle gambe. Su Kim…” -