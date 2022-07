**Elezioni: Renzi, 'Pd? Non si vince con ammucchiate ma con idee chiare'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Io non vado col Pd? Questa risposta l'ha data Enrico Letta quando parlando con Repubblica ha detto noi non vogliamo Iv e Renzi ma grande alleanza da Di Maio a Fratoianni. E' legittimo tutto questo. Ma è credibile poter sconfiggere Meloni e Salvini mettendo insieme idee che sono l'opposto di quello che ha pensato sempre il Pd? Non si vince con le ammucchiate, ma con le idee chiare". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Sul lavoro la pensiamo come i navigator o come industria 4.0? Affrontiamo la sfida dal punto di vista riformista ma se poi la prima cosa che dici è aumentare le tasse...". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Io non vado col Pd? Questa risposta l'ha data Enrico Letta quando parlando con Repubblica ha detto noi non vogliamo Iv ema grande alleanza da Di Maio a Fratoianni. E' legittimo tutto questo. Ma è credibile poter sconfiggere Meloni e Salvini mettendo insiemeche sono l'opposto di quello che ha pensato sempre il Pd? Non sicon le, ma con le". Così Matteoa In Mezz'ora in Più su Rai3. "Sul lavoro la pensiamo come i navigator o come industria 4.0? Affrontiamo la sfida dal punto di vista riformista ma se poi la prima cosa che dici è aumentare le tasse...".

