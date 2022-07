Duplice omicidio a Cerignola | trovati i corpi di padre e figlio

(Di domenica 31 luglio 2022)questa a, nel Foggiano. In mattinata, nelle campagne del comune ofantino, al confine con il Comune di Manfredonia, sono statidi due uomini,. Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia. Sul posto anche i vigili del fuoco chiamati in supporto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

