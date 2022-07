Desideri una casa vacanze al mare? Con questo metodo spenderai solo 1 euro

(Di domenica 31 luglio 2022) Laalè il sogno di tanti. Un sogno costoso, direte voi. Nella maggior parte dei casi, forse. Da oggi, grazie a Case a 1, l'impossibile diventa possibile. La sabbia soffice, la brezza salmastra, il mormorio della risacca. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha desiderato unaal? Peccato che non le regalino, oppure sì? Potrebbe suonare come una brutta barzelletta e invece è una realtà consolidata: chi desidera laal, può acquistarla alla modica cifra di 1. Si tratta di un’iniziativa alla quale hanno aderito alcuni comuni che si trovano a poca distanza dal. Vediamo quali sono e come possiamo aggiudicarci uno degli immobili lì situati. Case a 1: come aderire ...

robertafatta1 : Pierpaolo sei un uomo meraviglioso talentuoso bellissimo dentro e fuori.Ti auguro una giornata piena d' amore con l… - grmacchineforni : Vuoi aprire un panificio, una pizzeria o una pasticceria o più semplicemente desideri rinnovare l'arredamento del…… - grmacchineforni : Se desideri una macchina impastatrice a doppia spirale con vasca estraibile adatta per produzioni industriali…… - NvHyzBCpTX2psKR : RT @ElenaBaldassar4: T- ci aspetta una serata di sogni e desideri... T- allora vi aspettiamo tutte, questa sera su Twitter! S- dobbiamo sof… - anmasa1954 : RT @ElenaBaldassar4: T- ci aspetta una serata di sogni e desideri... T- allora vi aspettiamo tutte, questa sera su Twitter! S- dobbiamo sof… -

INRAN

Non aveva mainon realizzati. Avevamalattia diabolica. Ho perso ore a pensare a come avevo fatto a non accorgermi di quanto stava accadendo. Non me ne ero accorta io, non se ne era ...Sulla base di questo, si ipotizza che anche in questo caso Ilarydire tutta la verità soltanto nel salotto di Silvia Toffanin che èsua grande amica. Desideri una valigia leggera La puoi preparare con questi consigli Portalecce volentieri ripropone l’articolo apparso sull’ultimo numero di “Missioni Omi”, il mensile degli Oblati di Maria Immacolata, a firma di Padre Saverio Zampa, vicario episcopale per i religiosi ...Si dice spesso che i ragazzi dei nostri giorni non hanno valori oppure che non hanno obbiettivi chiari: che navigano, senza una meta. Eppure… sarebbe sufficiente passare con loro un po’ di tempo, per ...