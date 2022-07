Canoa slalom | Mondiali 2022 | Giovanni De Gennnaro out in semifinale nell’extreme

(Di domenica 31 luglio 2022) idied extremesi sono chiusi ad Augusta, in Germania, oggi, domenica 31 luglio, con l’assegnazione dei titoli iridati, che in casa Italia hanno visto spingersi fino alle semifinaliDe Gennaro, mentre Stefanie Horn si è fermata nel primo turno ad eliminazione diretta. Nelle fasi finali della prova maschile si ferma inDe Gennaro, che dopo aver vinto batterie e quarti chiude terzo nella seconda serie del penultimo atto. Nella finale oro per il britannico Joseph Clarke, che precede il francese Anatole Delassus, argento, ed il tedesco Stefan Hengst, bronzo. Giù dal podio lo svizzero Dimitri Marx. Nella fase ad eliminazione diretta della gara femminile viene ...

Non c'erano italiani all'ultimo atto dellamaschile: in semifinale il migliore è stato Raffaello Ivaldi in 107.96, ad 1.92 dall'ultimo tempo utile per entrare fra i migliori 1, quello di Debliquy. Ventesimo Paolo Ceccon in 110.06 (...Detto del terzo posto della Franklin, la Bertoncelli si mette dietro delle belle personalità come Marjorie Delassus e Gabriela Satkova, entrambe gravate di otto penalità (121.12 e 121.87). Ottava ...La 21enne ferrarese alla prima finale iridata della sua carriera.ROMA (ITALPRESS) - Il Campionato del Mondo di canoa slalom, ad Augsburg, in ...Risultati ultima giornata dei Mondiali di Augusta 2022 di canoa slalom: Bertoncelli quinta nel C1, De Gennaro out in semifinale nell'extreme ...