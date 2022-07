Ancelotti: «Casemiro-Modric-Kroos sono il Triangolo delle Bermuda» (Di domenica 31 luglio 2022) . Parla il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dopo la vittoria in amichevole del suo Real Madrid contro la Juventus. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Marca: «Un Real Madrid Rock’n Roll? Si si certo (ride ndr). Casemiro, Modric e Kroos ancora magnifici? Sì, assolutamente. Io li chiamo il ‘Tringolo delle Bermuda’. Perché? Perché semplicemente fanno sparire la palla…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) . Parla il tecnico del Real Madrid Carloha parlato dopo la vittoria in amichevole del suo Real Madrid contro la Juventus. Queste alcunesue dichiarazioni riportate da Marca: «Un Real Madrid Rock’n Roll? Si si certo (ride ndr).ancora magnifici? Sì, assolutamente. Io li chiamo il ‘Tringolo’. Perché? Perché semplicemente fanno sparire la palla…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

marca : #LaPortada Ancelotti mima a Casemiro ?? - Sportsinformer3 : Carlo Ancelotti compares Luka Modric, Toni Kroos and Casemiro to Bermuda triangle - RealMadridNow : Carlo Ancelotti compares Luka Modric, Toni Kroos and Casemiro to Bermuda triangle #RealMadrid #Blancos - FootballKings__ : #Spain Carlo Ancelotti compares Luka Modric, Toni Kroos and Casemiro to Bermuda triangle - 24hrsReport : Carlo Ancelotti compares Luka Modric, Toni Kroos and Casemiro to Bermuda triangle -