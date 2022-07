Alex Zanardi, esempio di resilienza e vita: la notizia commuove tutti (Di domenica 31 luglio 2022) Alex Zanardi oramai è un’icona non solo nel mondo dello sport, visto che anche nella sua vita è un esempio di resilienza: ultima notizia da brividi. Non finiscono mai gli omaggi per Alex Zanardi, oramai campione del mondo dello sport ma soprattutto esempio di vita e di tenacia. Adesso per il campione di handbike c’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 luglio 2022)oramai è un’icona non solo nel mondo dello sport, visto che anche nella suaè undi: ultimada brividi. Non finiscono mai gli omaggi per, oramai campione del mondo dello sport ma soprattuttodie di tenacia. Adesso per il campione di handbike c’è L'articolo proviene da Inews24.it.

FPrati73 : @AlzogliOcchi Sono andata in ospedale il 20 luglio per un intervento chirurgico dopo 4 mesi di calvario. Ho pensato… - MauroRomanzi : “Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che… - PDUmorista : Rovigo, dopo la gamba trovati in sacchi di plastica la testa, il tronco e le braccia di un uomo. Per un attimo ho… - cherrypiez_ : ogni tanto penso a quanto sono stata fortunata a incontrare e parlare con Alex Zanardi, che uomo incredibile - LeoAmbro999 : RT @zeljabov: ma quanto mi mancano quelle serate in piazza Vittorio a cantare “Alex Zanardi salta con noi” e le fiche che si aggregavano e… -