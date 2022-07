Pozzuoli, scossa di magnitudo 2.7 e sciame sismico in corso (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle 5,27 di questa mattina è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli. L’evento più significativo, localizzato nell’area Vulcano Solfatara, proprio all’inizio dello sciame, alle 5,27, alla profondità di 2.2 km con magnitudo 2.7. Gli eventi dello sciame potrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri. La Polizia municipale e i volontari di protezione civile sono al momento impegnati nelle verifiche sul territorio. L”Amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle 5,27 di questa mattina è inunonell’area dei Campi Flegrei. Lo ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano al Comune di. L’evento più significativo, localizzato nell’area Vulcano Solfatara, proprio all’inizio dello, alle 5,27, alla profondità di 2.2 km con2.7. Gli eventi dellopotrebbero essere accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti delle aree prossime agli epicentri. La Polizia municipale e i volontari di protezione civile sono al momento impegnati nelle verifiche sul territorio. L”Amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune disegue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi ...

